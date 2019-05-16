Полузащитник «Локомотива» Тарасов может перейти в «Ростов»Матч ТВ 03:31

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может сменить клуб по окончании сезона. По информации источника, в услугах 32-летнего хавбека заинтересован «Ростов».

Полузащитник «Локомотива» Тарасов может перейти в «Ростов»

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