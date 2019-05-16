Футбол

Полузащитник «Локомотива» Тарасов может перейти в «Ростов»Матч ТВ 03:31

Ростов — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бактиер Зайнутдинов
7′
37′
Соломон Кверквелия
44′
Рифат Жемалетдинов
45′+2′
Рифат Жемалетдинов
62′
Федор Смолов
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
62′
70′
Бенедикт Хеведес
Тарас Михалик
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
71′
Данил Глебов
76′
Константин Плиев
79′
84′
Эдер
Дмитрий Тарасов
Константин Плиев
Артем Щадин
86′
90′+1′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может сменить клуб по окончании сезона. По информации источника, в услугах 32-летнего хавбека заинтересован «Ростов».
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