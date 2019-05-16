Футбол
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в ФК «Ростов»Rostov.ru 04:07
Бактиер Зайнутдинов
|7′
|37′
Соломон Кверквелия
|44′
Рифат Жемалетдинов
|45′+2′
Рифат Жемалетдинов
|62′
Федор Смолов
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|62′
|70′
Бенедикт Хеведес
Тарас Михалик
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
|71′
Данил Глебов
|76′
Константин Плиев
|79′
|84′
Эдер
Дмитрий Тарасов
Константин Плиев
Артем Щадин
|86′
|90′+1′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
28
80
|Полузащитник
8
15
17
84
|Нападающий
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
14
33
|Полузащитник
7
11
20
59
|Нападающий
96
Футбольный клуб «Ростов» может принять нового игрока — полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Спортсмен мог вступить в ряды «жёлто-синих» ещё зимой, но тогда тренер «Локо» уговорил его остаться, передаёт Sport24. Такая информация появилась 16 мая.
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