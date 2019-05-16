Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в ФК «Ростов»Rostov.ru 04:07

Ростов — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бактиер Зайнутдинов
7′
37′
Соломон Кверквелия
44′
Рифат Жемалетдинов
45′+2′
Рифат Жемалетдинов
62′
Федор Смолов
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
62′
70′
Бенедикт Хеведес
Тарас Михалик
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
71′
Данил Глебов
76′
Константин Плиев
79′
84′
Эдер
Дмитрий Тарасов
Константин Плиев
Артем Щадин
86′
90′+1′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
Футбольный клуб «Ростов» может принять нового игрока — полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Спортсмен мог вступить в ряды «жёлто-синих» ещё зимой, но тогда тренер «Локо» уговорил его остаться, передаёт Sport24. Такая информация появилась 16 мая.
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