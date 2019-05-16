Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в ФК «Ростов»Rostov.ru 04:07

Футбольный клуб «Ростов» может принять нового игрока — полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Спортсмен мог вступить в ряды «жёлто-синих» ещё зимой, но тогда тренер «Локо» уговорил его остаться, передаёт Sport24. Такая информация появилась 16 мая.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в ФК «Ростов»

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