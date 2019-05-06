Футбол

«Ахмат» пополнит полузащитник «Лехии»Матч ТВ 03:53

Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак может продолжить карьеру в «Ахмате». Об этом сообщает Przeglad Sportowy.
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«Ахмат» пополнит полузащитник «Лехии»

Матч ТВ03:53

Источник: «Ахмат» подпишет полузащитника «Лехии»

Спорт-Экспресс03:39

СМИ: Полузащитник «Лехии» станет игроком «Ахмата»

Советский спортвчера в 15:51

Полузащитник «Лехии» Михаляк летом перейдет в «Ахмат»

Sport24.ru00:41

Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»

Бомбардир.ру00:18

«Ахмат» подпишет вингера «Лехии» и сборной Польши (U-21) Михаляка

Sports.ruвчера в 23:46

«Ахмат» согласовал переход полузащитника «Лехии» Михалака

Чемпионат03:33
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Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 03:01
Политика

«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Эксперты рассказали, что помешало горящему самолету совершить посадку в Шереметьево

Обновлено в 02:50
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне

На одном из снимков Анастасия показывает шпагат на коне. Позировала танцовщица своему любимому, поэтому ее на коне мы видим его глазами.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В авиакатастрофе погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 03:32
Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 02:59
Экономика

Розничные кредиты помогут поддержать прибыль Сбербанка

«Розничное кредитование гораздо лучше работает, чем корпоративное, и мы будем увеличивать его», – рассказал на телеконференции зампред правления Сбербанка Александр Морозов.
Обновлено в 02:57
Происшествия

«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Обновлено в 01:11
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Появились уточненные данные по катастрофе в аэропорту Шереметьево. На данный момент официально сообщается о 41 погибшем.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек

Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Здоровье

5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет

Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в Шереметьево

Обновлено в 03:19
Экономика

Россиян больше привлекают отечественные курорты

ВЦИОМ подсчитал, что примерно 70% россиян вообще не планируют посещать другие страны в ближайшие год-два - в основном из-за дороговизны поездок.
Обновлено в 02:52
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.
Обновлено вчера в 16:44
Общество

Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара

Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Депутат Рады призвал помолиться за погибших в «Шереметьево»

Обновлено в 03:09
Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы – в среду, 8 мая, рабочий день будет сокращен на час, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Обновлено вчера в 23:33
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