Футбол

Полузащитник «Лехии» Михалака перейдет в «Ахмат»Спорт БИЗНЕС Online 04:30

Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак продолжит карьеру в России, сообщает Przeglad Sportowy. Сообщается, что 21-летний футболист перейдет в «Ахмат».
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«Ахмат» пополнит полузащитник «Лехии»

Матч ТВ03:53

Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»

Бомбардир.ру00:18

«Ахмат» согласовал переход полузащитника «Лехии» Михалака

Чемпионат03:33

Полузащитник «Лехии» Михаляк летом перейдет в «Ахмат»

Sport24.ru00:41

Источник: «Ахмат» подпишет полузащитника «Лехии»

Спорт-Экспресс03:39

«Ахмат» подпишет вингера «Лехии» и сборной Польши (U-21) Михаляка

Sports.ruвчера в 23:46

СМИ: Полузащитник «Лехии» станет игроком «Ахмата»

Советский спортвчера в 15:51
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:27
Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Мурманской области объявили траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено в 05:15
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево

Певица опубликовала кадры горящего самолета, где погиб 41 человек. Алена Апина стала очевидцем трагедии, происшедшей накануне в Шереметьево.
Обновлено в 02:00
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Кино

Фанаты «Мстителей» отправили священника в ад за спойлер

Ранее спойлерами из финала "Мстителей" наказал преподаватель учеников.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Экономика

Пенсионные фонды столкнулись с проблемой

Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Британский военный корабль зашел в порт Одессы

Обновлено в 05:25
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм

Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Синоптики предупредили о грозах и порывах ветра в Москве на 9 Мая

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 9 мая в российской столице ожидаются гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:04
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию аварии SSJ-100 в «Шереметьево»

Стала известна основная версия авиакатастрофы самолета «Аэрофлота» SSJ-100 в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Израиль подтвердил заключение перемирия с Палестиной

Армия обороны Израиля подтвердила сообщения из сектора Газа о заключении перемирия между сторонами конфликта после двух суток взаимного обмена ударами.
Обновлено в 04:17
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