Футбол
Полузащитник «Лехии» Михалака перейдет в «Ахмат»Спорт БИЗНЕС Online 04:30
Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак продолжит карьеру в России, сообщает Przeglad Sportowy. Сообщается, что 21-летний футболист перейдет в «Ахмат».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»
На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Певица опубликовала кадры горящего самолета, где погиб 41 человек. Алена Апина стала очевидцем трагедии, происшедшей накануне в Шереметьево.
Обновлено в 02:00
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Кино
Фанаты «Мстителей» отправили священника в ад за спойлер
Ранее спойлерами из финала "Мстителей" наказал преподаватель учеников.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Экономика
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Британский военный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 05:25
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм
Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Частично парализовало Анджелину Джоли
Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Синоптики предупредили о грозах и порывах ветра в Москве на 9 Мая
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 9 мая в российской столице ожидаются гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:04
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию аварии SSJ-100 в «Шереметьево»
Стала известна основная версия авиакатастрофы самолета «Аэрофлота» SSJ-100 в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Израиль подтвердил заключение перемирия с Палестиной
Армия обороны Израиля подтвердила сообщения из сектора Газа о заключении перемирия между сторонами конфликта после двух суток взаимного обмена ударами.
Обновлено в 04:17