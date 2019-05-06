Футбол
Полузащитник «Лехии» Михалака перейдет в «Ахмат»Спорт БИЗНЕС Online 04:30
Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак продолжит карьеру в России, сообщает Przeglad Sportowy. Сообщается, что 21-летний футболист перейдет в «Ахмат».
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»
В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Пермском крае
В результате погибли три человека, сообщает местный портал 59.RU со ссылкой на больницу. По информации издания, еще один человек пострадал.
Обновлено в 02:55
Кино
Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории кино
Четвертая и заключительная часть "Мстителей" по итогам двухнедельного мирового проката собрала чуть больше 2 миллиардов долларов.
Обновлено в 03:24
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Источники утверждают, что некоторые руководители киностудии обеими руками за то, чтобы прекратить сотрудничество с Деппом, мотивируя это тем, что его судебные тяжбы могут негативно сказаться на самих фильмах (а актер, согласно контракту, должен сняться в пяти фильмах популярной франшизы).
Обновлено в 05:02
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 06:21
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Общество
Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая
Обновлено в 05:43
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новую Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Вступили в силу новые правила диспансеризации населения
6 мая в России в силу вступили новые правила проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:51
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм
Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Игры
Создатели NieR: Automata планируют совершить революцию в видеоиграх
Напомним, геймеры знают студию Platinum Games по таким проектам как NieR: Automata и Metal Gear Rising: Revengeance.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Краснодар» упустил победу в матче с «Ростовом»
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в матче 27-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Общество
Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца
Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27