Футбол

Полузащитник «Лехии» Михалака перейдет в «Ахмат»Спорт БИЗНЕС Online 04:30

Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак продолжит карьеру в России, сообщает Przeglad Sportowy. Сообщается, что 21-летний футболист перейдет в «Ахмат».
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«Ахмат» пополнит полузащитник «Лехии»

Матч ТВ03:53

«Ахмат» подпишет вингера «Лехии» и сборной Польши (U-21) Михаляка

Sports.ruвчера в 23:46

«Ахмат» согласовал переход полузащитника «Лехии» Михалака

Чемпионат03:33

Полузащитник «Лехии» Михаляк летом перейдет в «Ахмат»

Sport24.ru00:41

Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»

Бомбардир.ру00:18

Источник: «Ахмат» подпишет полузащитника «Лехии»

Спорт-Экспресс03:39

СМИ: Полузащитник «Лехии» станет игроком «Ахмата»

Советский спортвчера в 15:51
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100

Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»

В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Евросоюз выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Пермском крае

В результате погибли три человека, сообщает местный портал 59.RU со ссылкой на больницу. По информации издания, еще один человек пострадал.
Обновлено в 02:55
Кино

Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории кино

Четвертая и заключительная часть "Мстителей" по итогам двухнедельного мирового проката собрала чуть больше 2 миллиардов долларов.
Обновлено в 03:24
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

В Эстонии начался основной этап учений НАТО «Весенний шторм»

Обновлено в 05:25
Кино

Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Источники утверждают, что некоторые руководители киностудии обеими руками за то, чтобы прекратить сотрудничество с Деппом, мотивируя это тем, что его судебные тяжбы могут негативно сказаться на самих фильмах (а актер, согласно контракту, должен сняться в пяти фильмах популярной франшизы).
Обновлено в 05:02
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta

Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

Обновлено в 06:21
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Общество

Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая

Обновлено в 05:43
Авто

АвтоВАЗ запатентовал новую Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Здоровье

Вступили в силу новые правила диспансеризации населения

6 мая в России в силу вступили новые правила проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:51
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Общество

Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм

Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Игры

Создатели NieR: Automata планируют совершить революцию в видеоиграх

Напомним, геймеры знают студию Platinum Games по таким проектам как NieR: Automata и Metal Gear Rising: Revengeance.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Венесуэла пообещала ответить США в случае военного вторжения

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Футбол

«Краснодар» упустил победу в матче с «Ростовом»

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в матче 27-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Общество

Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца

Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
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