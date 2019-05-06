Футбол

Полузащитник «Лехии» Михалака перейдет в «Ахмат»Спорт БИЗНЕС Online 04:30

Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак продолжит карьеру в России, сообщает Przeglad Sportowy. Сообщается, что 21-летний футболист перейдет в «Ахмат».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полузащитник «Лехии» Михаляк летом перейдет в «Ахмат»

Sport24.ru00:41

Источник: «Ахмат» подпишет полузащитника «Лехии»

Спорт-Экспресс03:39

«Ахмат» согласовал переход полузащитника «Лехии» Михалака

Чемпионат03:33

«Ахмат» пополнит полузащитник «Лехии»

Матч ТВ03:53

Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»

Бомбардир.ру00:18

«Ахмат» подпишет вингера «Лехии» и сборной Польши (U-21) Михаляка

Sports.ruвчера в 23:46

СМИ: Полузащитник «Лехии» станет игроком «Ахмата»

Советский спортвчера в 15:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Обновлено в 09:57
Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Футбол

Кокорин обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала об эвакуации пассажиров

Обновлено в 04:03
Космос

Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны

Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери

Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Политика

Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Минобороны выделило 150 миллионов рублей на ремонт ракет времен СССР

Обновлено в 03:36
Политика

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Обновлено в 08:52
Общество

Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски

Обновлено в 09:13
Политика

В ЛНР открылся первый пункт приема документов на гражданство России

Первый пункт по приему документов от жителей региона, желающих получить российское гражданство, открыли в Луганске в здании Центрального аппарата управления миграционной службы МВД ЛНР, передает «Луганский инфоцентр».
Обновлено в 05:55
Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Сделка по приобретению контрольного пакета акций Курскпромбанка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.
Обновлено в 02:59
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Франция выразила соболезнования в связи с ЧП в Шереметьеве

Франция соболезнует российской стороне в связи с катастрофой с самолётом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:42
Финансы

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в конце апреля

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в III декаде апреля текущего года снизилась до 7,49%, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:12
Здоровье

Хирурги со всего мира обсудили лечение патологий кисти в Петербурге

Обновлено вчера в 17:28
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz C-Class из-за проблем с электроникой.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Сына Ирины Цывиной обвинили в ее избиении и воровстве

Обновлено в 09:35
Экономика

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»

Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Экономика

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Политика

Трамп заявил о потере $500 млрд на торговле с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потеряли около $500 млрд на торговле с КНР.
Обновлено в 08:44
Происшествия

СК завел дело на журналистку, которую мэр Якутска обвинила в шантаже

В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.
Обновлено в 07:12
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего лайнера SSJ-100

Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное