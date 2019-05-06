Футбол
Полузащитник «Лехии» Михалака перейдет в «Ахмат»Спорт БИЗНЕС Online 04:30
Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак продолжит карьеру в России, сообщает Przeglad Sportowy. Сообщается, что 21-летний футболист перейдет в «Ахмат».
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Обновлено в 09:57
Происшествия
СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево
Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине
Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Футбол
Кокорин обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»
Обновлено в 06:53
Космос
Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны
Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери
Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины
Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.
Обновлено в 08:08
Общество
Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 09:13
Политика
В ЛНР открылся первый пункт приема документов на гражданство России
Первый пункт по приему документов от жителей региона, желающих получить российское гражданство, открыли в Луганске в здании Центрального аппарата управления миграционной службы МВД ЛНР, передает «Луганский инфоцентр».
Обновлено в 05:55
Экономика
Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка
Сделка по приобретению контрольного пакета акций Курскпромбанка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.
Обновлено в 02:59
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Франция выразила соболезнования в связи с ЧП в Шереметьеве
Франция соболезнует российской стороне в связи с катастрофой с самолётом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:42
Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в конце апреля
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в III декаде апреля текущего года снизилась до 7,49%, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе
Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:12
Здоровье
Хирурги со всего мира обсудили лечение патологий кисти в Петербурге
Обновлено вчера в 17:28
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz C-Class из-за проблем с электроникой.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Сына Ирины Цывиной обвинили в ее избиении и воровстве
Обновлено в 09:35
Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Политика
Трамп заявил о потере $500 млрд на торговле с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потеряли около $500 млрд на торговле с КНР.
Обновлено в 08:44
Происшествия
СК завел дело на журналистку, которую мэр Якутска обвинила в шантаже
В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.
Обновлено в 07:12