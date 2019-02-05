Футбол

Полузащитник Куэва перейдёт из «Краснодара» в «Сантос»REGNUM 03:57

Игроку был предложен пятилетний контракт. Напомним, Куэва перешёл в «Краснодар» минувшим летом из другого бразильского клуба «Сан-Паулу». До этого он успел поиграть за «Райо Вальекано», «Альянса Лима» и команды из Южной Америки.
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