Футбол
Полузащитник «Краснодара» Куэва перейдет в «Сантос»Кубанские новости вчера в 23:15
По данным UOL, бразильский клуб заплатит за полузащитника 7 миллионов долларов. «Санто» планирует заключить с игроком контракт на 5 лет. Трансфер 27-летнего перуанца в течение 48 часов должен быть одобрен «Сан-Паулу», за который ранее выступал Кристиан Куэва.
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Футбол
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Mail.ru Group объявила о запуске нового браузера Atom. Пока доступна будет только бета-версия браузера и только для ПК на базе Windows.
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IKEA запускает проект по сдаче мебели в аренду, сообщают представители компании газете Financial Times.
Обновлено в 00:51
Общество
Названа средняя зарплата москвича
Мосгорстат отчитался, что за период с января по ноябрь 2018 года средняя зарплата жителя столицы составила 80881 руб.
Обновлено в 04:04
Происшествия
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Спорт
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила РИА Новости, что перенесла в Москве операцию по поводу катаракты.
Обновлено вчера в 11:28
Авто
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Обновлено вчера в 14:06
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Московское метро начало разработку системы оплаты по зонам
Как изменится билетная система Москвы В ноябре 2018 года пресс-служба Московского метрополитена объявила о разработке новой билетной системы.
Обновлено в 02:09
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Число жертв пожара в Париже возросло до семи
Число погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:23
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Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
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Обновлено вчера в 15:03
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Обновлено в 02:00
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Обновлено вчера в 23:50
Экономика
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Обновлено вчера в 19:15
Общество
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Обновлено в 00:28
Экономика
На сервис Booking.com пожаловались в ФАС
Требование паритета цен при заключении договоров с гостиницами стало поводом для жалобы на сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
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На Кубани чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных
Обновлено вчера в 21:09