Футбол
Полузащитник «Фулхэма» Сессеньон стал игроком «Тоттенхэма»Советский спорт 13:07
Сегодня, 8 августа, состав Тоттенхэма укрепил полузащитник Фулхэма Райан Сессеньон. Отмечается, что 19-летний футболист подписал контракт до 2025 года, а сумма его трансфера составила 25 млн фунтов. Еще пять млн фунтов Фулхэм получит в качестве бонусов.
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