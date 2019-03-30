Происшествия
Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТПSports.ru вчера в 16:15
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Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Политика
Песков: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным
Москва не получала запросов Вашингтона на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ
Обновлено в 07:43
Футбол
Месси восстановился от травмы и готов сыграть с «Эспаньолом»
Обновлено в 07:24
Общество
Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни
Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Певица Анна Калашникова выходит замуж
Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России
Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Транспорт
Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Политика
Спикер Госдепа США Хезер Науэрт покинула пост
Хезер Науэрт покинула должность официального представителя Госдепартамента США после двух лет работы.
Обновлено в 00:55
Политика
Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
Обновлено в 08:05
Политика
В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии
Без электричества остался 21 штат, сообщает El Nacional. Причины произошедшего пока не установлены. Это уже четвертый блэкаут за месяц.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Политика
Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае
По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун.
Обновлено в 01:11
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Спорт
Алдонин рассказал, с кем останется жить дочь Юлии Началовой
Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин, отец дочери певицы Юлии Началовой Веры рассказал, с кем девочка останется жить после смерти мамы.
Обновлено в 06:30
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Защита и обвинение в США предлагают депортировать россиянку Марию Бутину в день приговора, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»
Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Экономика
«Русал» посадит 1 млн деревьев в лесах России
Компания "Русал" в рамках соглашения с Рослесхозом посадит 1 млн деревьев в лесах России.
Обновлено в 01:25