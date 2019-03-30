Происшествия

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТПSports.ru вчера в 16:15

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза стал участником автомобильной аварии.
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Нападающий «Фиорентины» Кьеза сбил скутериста

Sport24.ruвчера в 19:21

СМИ: форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Спорт-Экспрессвчера в 14:46

Форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Матч ТВвчера в 16:41

Игрок сборной Италии Кьеза попал в ДТП

Чемпионатвчера в 16:37

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в автомобильную аварию

Советский спортвчера в 16:31

Игрок сборной Италии попал в ДТП

Газета.Ruвчера в 16:49

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Sports.ruвчера в 16:15
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Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Политика

Песков: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Москва не получала запросов Вашингтона на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ

Обновлено в 07:43
Футбол

Месси восстановился от травмы и готов сыграть с «Эспаньолом»

Обновлено в 07:24
Общество

Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни

Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова выходит замуж

Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Транспорт

Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро

Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Политика

Спикер Госдепа США Хезер Науэрт покинула пост

Хезер Науэрт покинула должность официального представителя Госдепартамента США после двух лет работы.
Обновлено в 00:55
Политика

Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
Обновлено в 08:05
Политика

В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

Без электричества остался 21 штат, сообщает El Nacional. Причины произошедшего пока не установлены. Это уже четвертый блэкаут за месяц.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Политика

Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

Обновлено вчера в 18:51
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун.
Обновлено в 01:11
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Обновлено в 08:14
Спорт

Алдонин рассказал, с кем останется жить дочь Юлии Началовой

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин, отец дочери певицы Юлии Началовой Веры рассказал, с кем девочка останется жить после смерти мамы.
Обновлено в 06:30
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Защита и обвинение в США предлагают депортировать россиянку Марию Бутину в день приговора, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Экономика

«Русал» посадит 1 млн деревьев в лесах России

Компания "Русал" в рамках соглашения с Рослесхозом посадит 1 млн деревьев в лесах России.
Обновлено в 01:25
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