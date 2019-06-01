Футбол

Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал «Интер»Матч ТВ 02:34

2 фото
Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмас попал в сферу интересов «Интера». Как сообщает Boxerdegisi, миланский клуб готов выложить за македонца 11 миллионов евро. Отметим, что действующий контракт 19-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» согласовал трансфер полузащитника «Фенербахче» Элмаза за €11 млн

Sport24.ru06:17

Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал «Интер»

Матч ТВ02:34

«Интер» купит 19-летнего полузащитника «Фенербахче»

Советский спорт01:57

«Интер» заинтересован в 19-летнем хавбеке «Фенербахче»

Спорт-Экспрессвчера в 18:56

«Интер» близок к покупке 19-летнего македонского хавбека за € 11 млн

Чемпионатвчера в 17:39

Полузащитник «Фенербахче» Элмаз близок к переходу в «Интер» за 11 млн евро

Sports.ruвчера в 17:57

«Интер» может увести игрока у «Зенита»

Спорт день за днемвчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

Обновлено в 05:42
Здоровье

Ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше

Исследователи Тель-Авивского университета (Израиль) поставили перед собой серьезную задачу: выяснить, как на самом деле влияют на качество медпомощи взаимоотношения пациентов и врачей.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Происшествия

Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции

Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Спорт

Хореограф Медведевой повторил новую показательную программу фигуристки

Миша Ге, хореограф двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, повторил новое показательное выступление фигуристки.
Обновлено в 05:23
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Политика

Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17

В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь у родителей Началовой

Сразу после смерти артистки Веру под крыло взяли бабушка с дедушкой, родители Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:10
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Обновлено вчера в 21:26
Здоровье

На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Чего нельзя делать вечером, если хочешь проснуться красивой

Ночью процесс восстановления кожи идет наиболее активно, поэтому, если на лице осталась косметика, проснуться красивой будет невозможно.
Обновлено в 04:12
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Политика

Трамп назвал лучшего кандидата на пост премьера Британии

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что бывший глава МИДа Великобритании Борис Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы

Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Обновлено в 05:45
Футбол

Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»

Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Общество

Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги

Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.
Обновлено в 00:03
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Футбол

«Ноттингем Форест» выпустил форму в честь 40-летия победы в еврокубке

Английский клуб выпустил форму в честь 40-летия первой победы в Кубке европейских чемпионов.
Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фенербахче
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Фенербахче», выступающий в Турецкой Суперлиге. Один из самых популярных футбольных клубов страны. Домашние матчи играет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное