Футбол
Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал «Интер»Матч ТВ 02:34
Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмас попал в сферу интересов «Интера». Как сообщает Boxerdegisi, миланский клуб готов выложить за македонца 11 миллионов евро. Отметим, что действующий контракт 19-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.
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Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Обновлено в 05:42
Здоровье
Ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше
Исследователи Тель-Авивского университета (Израиль) поставили перед собой серьезную задачу: выяснить, как на самом деле влияют на качество медпомощи взаимоотношения пациентов и врачей.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России
По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Спорт
Хореограф Медведевой повторил новую показательную программу фигуристки
Миша Ге, хореограф двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, повторил новое показательное выступление фигуристки.
Обновлено в 05:23
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь у родителей Началовой
Сразу после смерти артистки Веру под крыло взяли бабушка с дедушкой, родители Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:10
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Чего нельзя делать вечером, если хочешь проснуться красивой
Ночью процесс восстановления кожи идет наиболее активно, поэтому, если на лице осталась косметика, проснуться красивой будет невозможно.
Обновлено в 04:12
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Политика
Трамп назвал лучшего кандидата на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что бывший глава МИДа Великобритании Борис Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы
Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
Обновлено в 05:45
Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Общество
Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги
Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.
Обновлено в 00:03
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Ноттингем Форест» выпустил форму в честь 40-летия победы в еврокубке
Английский клуб выпустил форму в честь 40-летия первой победы в Кубке европейских чемпионов.
Обновлено в 03:55