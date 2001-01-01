Футбол
Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал «Интер»Sportbox.RU 02:34
Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмас попал в сферу интересов «Интера». Как сообщает Boxerdegisi, миланский клуб готов выложить за македонца 11 миллионов евро. Отметим, что действующий контракт 19-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.
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Политика
Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России
По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
На Украине ведут премии для мотивации военных
Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинским военным будут выплачивать премии перед тем, как они отправятся участвовать в военной операции в Донбассе.
Обновлено в 04:29
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 02:21
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
Обновлено в 03:01
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Экономика
НЛМК приостанавливает инвестпроекты в США
Завершая ответ, Владимир Лисин рассказал анекдот, который характеризует, с его точки зрения, отношения власти и бизнеса.
Обновлено вчера в 07:05
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Общество
МВД: Около 50% задержанных на станции Шиес приехали из других регионов
Около половины граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административных нарушениях после задержания на станции Шиес Архангельской области, являются жителями других регионов.
Обновлено в 04:32
Культура
Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем.
Обновлено в 03:47
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Россия и ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 03:43
Политика
Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Экономика
В Казани открылся первый в России «Росбанк Дом»
Офис открылся на улице Правобулачной в торжественной обстановке – с розыгрышами и фуршетом.
Обновлено вчера в 04:56
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Авто
Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4
На интернет-ресурсе «Колеса.ру» появились фото 4-дверного пикапа Lada 4х4, которые были созданы независимыми дизайнерами.
Обновлено в 02:46
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Космос
Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»
Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25
Космос
В России началось производство первой ракеты «Союз-5»
В России стартовало производство первой новой ракеты «Союз-5».
Обновлено вчера в 05:57