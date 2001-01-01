Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал «Интер»Sportbox.RU 02:34

Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмас попал в сферу интересов «Интера». Как сообщает Boxerdegisi, миланский клуб готов выложить за македонца 11 миллионов евро. Отметим, что действующий контракт 19-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

Спорт день за днем

Политика Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Политика В США предложили пять видов санкций против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.

Армия и оружие На Украине ведут премии для мотивации военных Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинским военным будут выплачивать премии перед тем, как они отправятся участвовать в военной операции в Донбассе.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Экономика Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Общество Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.

Происшествия Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.

Кино Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".

Экономика НЛМК приостанавливает инвестпроекты в США Завершая ответ, Владимир Лисин рассказал анекдот, который характеризует, с его точки зрения, отношения власти и бизнеса.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Футбол Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

Общество МВД: Около 50% задержанных на станции Шиес приехали из других регионов Около половины граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административных нарушениях после задержания на станции Шиес Архангельской области, являются жителями других регионов.

Культура Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем Президент РФ Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Россия и ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Экономика В Казани открылся первый в России «Росбанк Дом» Офис открылся на улице Правобулачной в торжественной обстановке – с розыгрышами и фуршетом.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Авто Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4 На интернет-ресурсе «Колеса.ру» появились фото 4-дверного пикапа Lada 4х4, которые были созданы независимыми дизайнерами.

Политика Против Порошенко завели дело о захвате власти Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.