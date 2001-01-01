Футбол

Полузащитник «Фенербахче» заинтересовал «Интер»Sportbox.RU 02:34

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Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмас попал в сферу интересов «Интера». Как сообщает Boxerdegisi, миланский клуб готов выложить за македонца 11 миллионов евро. Отметим, что действующий контракт 19-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.
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