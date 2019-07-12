Футбол

Полузащитник «Фейенорда» отказался переходить в «Локомотив»ProstoProSport 03:21

Руководство московского «Локомотива» не сумело согласовать сделку о переходе полузащитника «Фейеноорда» Ренато Тапиа, сообщает портал Voetbal International. Красно-зеленые предложили 23-летнему футболисту выгодный контракт, но тот не захотел покидать чемпионат Нидерландов.
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