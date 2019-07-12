Полузащитник «Фейеноорда» Ренато Тапиа отказался переходить в состав «Локомотива». По информации источника, руководство московской команды предлагало контракт на условиях значительно лучше, чем у перуанца в его нынешнем клубе. Тапиа хочет остаться в «Фейеноорде».

Полузащитник «Фейеноорда» Тапиа отказался от перехода в «Локомотив»

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