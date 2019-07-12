Футбол
Полузащитник «Фейеноорда» Тапиа отказался от перехода в «Локомотив»Бомбардир.ру 03:33
Полузащитник «Фейеноорда» Ренато Тапиа отказался переходить в состав «Локомотива». По информации источника, руководство московской команды предлагало контракт на условиях значительно лучше, чем у перуанца в его нынешнем клубе. Тапиа хочет остаться в «Фейеноорде».
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
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