Футбол

Полузащитник ФК «Краснодар-2» Текучев перейдет в «Чайку»Кубань 24 вчера в 14:39

2 фото
Игрок провел 14 игр в Олимп — ПФЛ и 11 встреч в молодежном турнире РПЛ, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 июня на своем стадионе ФК «Краснодар» примет «Чайку».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Текучев: не ожидали, что окажем сопротивление «Краснодару»

РИА Новости14:49

Андрей Текучев: «Надеюсь вернуться снова в „Краснодар“»

Матч ТВ14:25

Полузащитник «Краснодара» Текучев продолжит карьеру в ростовской «Чайке»

Кубанские новостивчера в 13:50

Андрей Текучев: «Надеюсь вернуться снова в „Краснодар“»

Sportbox.RU14:25

Полузащитник ФК «Краснодар-2» Текучев перейдет в «Чайку»

Кубань 24вчера в 14:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Обновлено в 00:46
Политика

В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух

Обновлено в 16:05
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Футбол

«Депортиво» сделал шаг к выходу в Ла Лигу

"Депортиво" обыграл "Мальорку" со счетом 2:0. Голами отличились Федерико Картабия и Кике.
Обновлено в 17:25
Кино

Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

Обновлено в 16:37
Происшествия

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда

Обновлено в 09:01
Политика

В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора

Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Политика

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено в 15:16
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле

Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Политика

Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Авто

Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года

Обновленный седан Volkswagen Passat приедет в Россию в конце 2019 года.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ

«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал он.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Цыгане начали возвращаться в Чемодановку

Глава межрегиональной организации «Ассоциация цыган» сообщил о намерении покинувших Чемодановку цыган вернуться в село, передает ТАСС.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании

Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Футбол

Исполком РФС 26 июня обсудит вопрос изменения лимита на легионеров

Стала известна повестка дня очередного заседания исполкома РФС, которое пройдет 26 июня.
Обновлено в 13:58
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

На Украине скончался жестоко избитый в Черкассах журналист

Обновлено в 03:59
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Обновлено вчера в 22:43
Политика

ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Экономика

Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка

В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное