Футбол
Полузащитник ФК «Краснодар-2» Текучев перейдет в «Чайку»Кубань 24 вчера в 14:39
Игрок провел 14 игр в Олимп — ПФЛ и 11 встреч в молодежном турнире РПЛ, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 июня на своем стадионе ФК «Краснодар» примет «Чайку».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полузащитник «Краснодара» Текучев продолжит карьеру в ростовской «Чайке»
Кубанские новостивчера в 13:50
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Обновлено в 00:46
Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
Обновлено в 16:05
Футбол
«Депортиво» сделал шаг к выходу в Ла Лигу
"Депортиво" обыграл "Мальорку" со счетом 2:0. Голами отличились Федерико Картабия и Кике.
Обновлено в 17:25
Кино
Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза
Обновлено в 16:37
Происшествия
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Политика
В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено в 15:16
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Политика
Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Авто
Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года
Обновленный седан Volkswagen Passat приедет в Россию в конце 2019 года.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ
«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал он.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Цыгане начали возвращаться в Чемодановку
Глава межрегиональной организации «Ассоциация цыган» сообщил о намерении покинувших Чемодановку цыган вернуться в село, передает ТАСС.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Футбол
Исполком РФС 26 июня обсудит вопрос изменения лимита на легионеров
Стала известна повестка дня очередного заседания исполкома РФС, которое пройдет 26 июня.
Обновлено в 13:58
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
На Украине скончался жестоко избитый в Черкассах журналист
Обновлено в 03:59
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26