Футбол
Полузащитник «Эвертона» Гейе сегодня пройдет медосмотр в «ПСЖ»ProstoProSport 28 июля в 23:31
Сегодня, 29 июля, игрок пройдет медицинское обследование, после чего ему останется лишь подписать контракт. С Гейе будет заключен контракт на четыре года с возможностью продления еще на один год, либо сразу на пять лет. Переход спортсмена обойдется парижскому клубу в 35 миллионов евро.
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Гуйе в понедельник пройдет медосмотр для «ПСЖ», контракт подпишут во вторник
Sports.ru28 июля в 17:04
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