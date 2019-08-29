Футбол
Soccer.ruВ «Динамо» перейдет шведский полузащитник «Дженоа»
В Италии сообщили, что в ближайшее время центральный полузащитник "Дженоа" Оскар Хильемарк перейдет в московское "Динамо". Уже сегодня 27-летний шведский футболист пройдет медобследование.
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Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Технологии
Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России
Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
Известия вчера в 22:45
Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Армия и оружие
В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии
Турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.
ТАСС 05:00
Политика
Россия и Украина вновь отложили обмен заключенными
Обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами в пятницу, 30 августа, не состоится, сообщила пресс-секретарь Совета Безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
Известия 04:47
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Политика
Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке
Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Происшествия
Неизвестный расстрелял собак из ружья в Новой Буре
В полицию обратился местный житель, он заявил, что неизвестный мужчина приехал на квадроцикле в населенный пункт, достал оружие и расстрелял двух псов, сделав не менее пяти выстрелов.
Ivbg.ru 04:41
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
ТАСС 02:54
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда вчера в 13:25
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru вчера в 12:23
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Хотим попасть в плей-офф ЛЧ»
Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 00:44
Наука
Ученые опровергли существование «гей-гена»
Ученые из Центра психиатрических исследований при Гарварде провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что не существует определенного гена, который бы определял сексуальную ориентацию человека.
Взгляд.ру 04:05
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Авто
Власти хотят увеличить транспортный налог
Перечень авто для уплаты налога на роскошь за 2018 годОфициальный список Минпромторга Список дорогих автомобилей для уплаты налога за 2019 годОфициальный перечень Минпромторга Счетная палата считает, что в перечень не попадают все автомобили, которые могли бы туда попасть.
Упрощёнка вчера в 10:26