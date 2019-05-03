Полузащитник «Динамо» может перейти в «Фенербахче»Матч ТВ вчера в 23:57

По сообщению Hurriyet, полузащитник московского «Динамо» Жоаозинью может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче». Как стало известно изданию, представитель Жоаозинью Леонардо Корначини дважды за апрель приезжал в Стамбул на переговоры.

Полузащитник «Динамо» может перейти в «Фенербахче»

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