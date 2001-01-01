Футбол

Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в ТурцииСоветский спорт 14:32

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Полузащитник Динамо Абдул-Азиз Тетте перейдет в один из турецкий клубов, сообщает Betting Insider. 29-летний ганец выступал за клуб с января 2018 года. На его счету 35 игр за московский клуб и один гол за бело-голубых.
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