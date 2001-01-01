Футбол
Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в ТурцииСоветский спорт 14:32
Полузащитник Динамо Абдул-Азиз Тетте перейдет в один из турецкий клубов, сообщает Betting Insider. 29-летний ганец выступал за клуб с января 2018 года. На его счету 35 игр за московский клуб и один гол за бело-голубых.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском
Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.
Обновлено в 12:50
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Общество
Названы продукты, избавляющие от сонливости
Профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какие продукты помогают избавиться от дневной сонливости.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором
Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
Обновлено в 14:49
Политика
На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу
«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.
Обновлено в 13:00
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Политика
«Новая газета» запустила онлайн-петицию с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве
Авторы ссылаются на российскую Конституцию, в которой говорится о том, что "никто не может быть принужден к выражению своих мнений или убеждений или к отказу от них".
Обновлено в 12:31
Политика
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Экономика
Украине придется выплатить $6,6 млрд млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 16,9%
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 03:44
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Общество
Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено в 04:29
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Общество
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заговорила о недостатках жизни с новым избранником
Многие подписчики Ксению поддержали, заявив, что так и есть, в ходе семейной жизни можно примириться далеко не со всеми недостатками партнёра.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах
Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».
Обновлено в 14:42
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Наука
Ученые опубликовали первый снимок квантовой запутанности
Шотландские ученые-физики провели уникальный эксперимент, в ходе которого получилось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В Боливии перевозивший врачей автобус упал с обрыва
Обновлено в 14:47
Театры
Театр «У Никитских ворот» готовится к открытию нового сезона
Новый сезон театра "У Никитских ворот" стартует 7 августа со спектакля "Песни нашего двора".
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Аналитик: Apple не будет увеличивать цены из-за новых пошлин на поставки из Китая
Известный аналитик из TF International Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) направил инвесторам аналитическую заметку, в которой рассматриваются вопросы логистики Apple в цепочке поставок и последствия введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин на китайский импорт.
Обновлено в 07:15
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Политика
Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС
Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45