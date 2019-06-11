Футбол

Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»Sport24.ru вчера в 23:36

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Lensois, 30-летний малиец сейчас тренируется в расположении своего бывшего клуба — «Ланса», цвета которого защищал с 2008 по 2013 год. Соу выступает за «Динамо» с лета 2017 года.
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СМИ: Футболист московского «Динамо» Соу может вернуться в «Ланс»

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Хавбек «Динамо» уезжает во Францию

Sport.ru03:43

СМИ: Полузащитник «Динамо» Соу тренируется в составе «Ланса»

Спорт-Экспресс00:38

Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»

Sport24.ruвчера в 23:36
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Обновлено в 11:31
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Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
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Александрова обыграла Мертенс на старте турнира в Хертогенбосхе

На старте турнира 24-летняя теннисистка обыграла Элисе Мертенс. 23-летняя представительница Бельгии смогла взять всего шесть геймов.
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Обновлено в 09:41
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Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 15:21
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Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
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Силуанов объяснил падение доходов россиян

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Дюрант высказался о победе «Голден Стэйт» в пятом матче финала НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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L’One со скандалом ушел из Black Star

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Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

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