Футбол
Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»Sport24.ru вчера в 23:36
Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Lensois, 30-летний малиец сейчас тренируется в расположении своего бывшего клуба — «Ланса», цвета которого защищал с 2008 по 2013 год. Соу выступает за «Динамо» с лета 2017 года.
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