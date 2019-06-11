Футбол
Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»Sport24.ru вчера в 23:36
Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Lensois, 30-летний малиец сейчас тренируется в расположении своего бывшего клуба — «Ланса», цвета которого защищал с 2008 по 2013 год. Соу выступает за «Динамо» с лета 2017 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Наука
Ученые рассказали, как из «совы» можно превратиться в «жаворонка»
В эксперименте, который провели ученые, приняли участие 22 человека, которые ложатся спать после двух часов ночи и встают после десяти часов утра.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«Ювентус» хочет купить у «Реала» Иско, Марсело и Хамеса
По ходу минувшего сезона нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду просил руководство итальянского клуба приобрести Марсело, с которым много лет играл в Мадриде.
Обновлено в 01:45
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Тюменскую область могут объединить с Курганской
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Годовалая девочка выпала из окна 6 этажа в Новосибирске
Ребенок, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно взобрался на стул, залез на подоконник и выпал в распахнутое окно 10 июня в семье, проживающей на улице Петухова (Кировский район) в Новосибирске произошла трагедия: из окна шестого этажа выпала годовалая девочка.
Обновлено в 00:21
Авто
Девять моделей автомобилей покинули Россию
На сегодняшний день девять моделей уже покинули российский рынок, и еще несколько находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 02:01
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Крупный пожар на пилораме в Королёве ликвидирован
Ранее сообщалось, что в Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м. В апреле, как передавало URA.RU, стала известна причина пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Футболист Сан-Марино не знал о существовании Дзюбы
Защитник сборной Сан-Марино по футболу Фабио Витайоли заявил, что до матча со сборной России (0:9) в отборочном турнире Евро-2020 вообще не знал о существовании Артёма Дзюбы.
Обновлено в 02:57
Политика
Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Баскетбол
ЦСКА стал девятикратным чемпионом Лиги ВТБ
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Экс-жена Марата Башарова опубликовала милое видео с их маленьким сыном
Экс-жена Марата Башарова опубликовала в личном блоге милое видео с Марселем. Моя нежность 💕 — подписала ролик Елизавета.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Полковник-миллиардер Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 10:03
Футбол
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»
Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 19:12
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48