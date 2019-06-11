Футбол
Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»Чемпионат 03:01
Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может перейти в «Ланс», утверждает Lensois. По данным источника, футболист в данный момент тренируется в расположении французского клуба. Контракт Соу с «Динамо» истекает 30 июня.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество
МЧС проверило все детские лагеря
Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
Обновлено в 03:55
Авто
В России с 1 июля запретили ввоз праворульных микроавтобусов
В России установили запрет с 1 июля на ввоз на территорию страны импортных праворульных машин с 8 и более посадочными местами.
Обновлено в 02:10
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Обновлено в 04:19
Происшествия
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
Rambler Group погасил долг перед банком «Траст»
Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Нью-Йорке в небоскреб врезался вертолет
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Беспилотные автомобили предложили протестировать на дорогах Кубани
Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Яндекс» планирует разрабатывать в Сочи беспилотные автомобили.
Обновлено в 03:08
Политика
США направили запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Спорт
Легендарный хоккеист Ларионов хочет посетить тренировки Тутберидзе
Легендарный хоккеист Игорь Ларионов заявил, что хочет посетить тренировку фигуристов группы Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:43
Политика
Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями
Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Матвиенко обсудила с генпрокурором дело Голунова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нехорошей историю с арестом журналиста Ивана Голунова, она заверила, что генпрокурор Юрий Чайка будет держать это дело на личном контроле.
Обновлено в 04:35
Авто
Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью
В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 00:58
Авто
В России упали цены на УАЗ «Профи»
Обновлено в 03:03
Технологии
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Происшествия
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
Обновлено в 02:28
Наука
В Канаде нашли растение, поедающее саламандр
Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Авто
АвтоВАЗ ответил, почему они не выпускают «классику»
По словам Березия, время автомобилей классической компоновки ушло, а о том, что ни под какие подушки безопасности эти машины не переделать, было официально заявлено еще 20 лет назад.
Обновлено в 02:19
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Космос
Игрушечную фигурку Дмитрия Рогозина на «жигулях» запустили в космос
Любопытно, что полезной нагрузкой объекта стала игрушечная фигурка гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле ВАЗ-2107 красного цвета.
Обновлено в 03:54
Энергетика
«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»
Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Политика
Путин проведет встречу с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Обновлено в 04:44
Общество
В Германии назвали самые красивые русские имена
Самыми красивыми российскими именами являются Алина, Полина и Дарья. Такова версия немецкого журнала Wunderweib.
Обновлено в 04:44
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме
В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:35