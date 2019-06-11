Футбол
Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»Sport24.ru вчера в 23:36
Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Францию. Как сообщает Lensois, 30-летний малиец сейчас тренируется в расположении своего бывшего клуба — «Ланса», цвета которого защищал с 2008 по 2013 год. Соу выступает за «Динамо» с лета 2017 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества
Обновлено в 01:27
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы
В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБ
Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме
Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, которое показало, что все популярные в России марки подгузников безопасны, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами
Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную
Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что стремится повторить бомбардирский рекорд Александр Кержакова за национальную команду.
Обновлено вчера в 19:09
Авто
Mercedes-Benz официально представил новый кроссовер Mercedes-Benz GLB
Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак
Чаще всего россияне вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год.
Обновлено в 00:43
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие
Российский Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков
Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.
Обновлено в 01:39
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — год и шесть месяцев.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
«РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией
ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте 4,5 млн рублей на счетах Абызова
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда от 16 апреля 2019 года об ареста 4,5 млн рублей на счетах бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Игры
E3 2019: анонсы и трейлеры Square Enix
Outriders Новый экшен от создателей Bulletstorm и Painkiller обзавёлся дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
Украина минимально обыграла Люксембург
Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:37
Баскетбол
«Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:25