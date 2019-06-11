Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»Sport24.ru вчера в 23:36

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Францию. Как сообщает Lensois, 30-летний малиец сейчас тренируется в расположении своего бывшего клуба — «Ланса», цвета которого защищал с 2008 по 2013 год. Соу выступает за «Динамо» с лета 2017 года.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.

Происшествия В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБ Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах.

Общество Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".

Происшествия В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Общество Роскачество проверило детские подгузники Роскачество провело исследование детских подгузников, которое показало, что все популярные в России марки подгузников безопасны, говорится в сообщении организации.

Шоу-бизнес Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.

Общество Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.

Футбол Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что стремится повторить бомбардирский рекорд Александр Кержакова за национальную команду.

Общество Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак Чаще всего россияне вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год.

Происшествия В Якутии при стрельбе погибли два человека В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Армия и оружие Российский Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Экономика «РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.

Происшествия Мосгорсуд отменил решение об аресте 4,5 млн рублей на счетах Абызова Мосгорсуд отменил решение Басманного суда от 16 апреля 2019 года об ареста 4,5 млн рублей на счетах бывшего министра Михаила Абызова.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Игры E3 2019: анонсы и трейлеры Square Enix Outriders Новый экшен от создателей Bulletstorm и Painkiller обзавёлся дебютным трейлером.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.