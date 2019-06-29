Футбол
Глушаков подписал контракт с «Ахматом»Вести.Ru 03:27
Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом". Договор будет действовать по схеме "1+1". Детали соглашения с 32-летним полузащитником не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост
Главный директор по дизайну американской компании Apple Джонатан (Джони) Айв уходит в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года.
Обновлено 27 июня в 17:38
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Общество
Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня
Напомним, в зоне бедствия находятся четыре района - Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский.
Обновлено в 02:58
Политика
Глава МИД Испании объяснил, почему назвал Россию врагом
Ранее МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская хочет родить второго ребёнка
Отечественная певица, исполнительница шансона и городских романсов Любовь Успенская на странице в Instagram призналась, несмотря на 65-летний возраст, вполне готова к рождению ещё одного ребёнка.
Обновлено в 00:30
Политика
Трамп назвал Путина прекрасным парнем
Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»
Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года
Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Обновлено в 02:16
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Политика
Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Политика
Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Путин заявил, что на саммите G20 нет прорывов
Обновлено в 03:13
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT
Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о статусе Крыма
Первой здравой мыслью назвал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о Крыме член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает РИА ФАН.
Обновлено вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Здоровье
Тиф, холера, чума: Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения во время путешествий
За 2 недели перед поездкой во Вьетнам, Таиланд и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии рекомендуется провести вакцинацию против брюшного тифа.
Обновлено в 02:29
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
Черышев анонсировал свой переход в «Валенсию»
Обновлено в 01:56