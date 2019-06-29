Как стало известно "Чемпионату", "Ахмат" предложил полузащитнику Денису Глушакову контракт на один год с зарплатой € 1 млн. 32-летний игрок склоняется к тому, чтобы принять предложение грозненского клуба.

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Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com. По данным источника, сам 32-летний футболист склонен принять предложение команды из Грозного.

Спорт день за днем

Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»

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