Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»REGNUM 00:37
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com. По данным источника, сам 32-летний футболист склонен принять предложение команды из Грозного.
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Как стало известно "Чемпионату", "Ахмат" предложил полузащитнику Денису Глушакову контракт на один год с зарплатой € 1 млн. 32-летний игрок склоняется к тому, чтобы принять предложение грозненского клуба.Чемпионатвчера в 17:37
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