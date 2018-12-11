Футбол

Полузащитник ЦСКА Жиронкин перенёс операцию
Чемпионат
12:58

Полузащитник ЦСКА Виталий Жиронкин перенёс операцию в одной из московских клиник, сообщается на официальном сайте «армейцев».
Чемпионат12:58

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Полузащитник ЦСКА Жиронкин перенёс операцию

Чемпионат12:58

Форвард ЦСКА Жиронкин перенес операцию

Soccer.ru12:56

Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию на голеностопе

Матч ТВ12:48

Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию на голеностопе

Sportbox.RU12:48

Нападающий ЦСКА перенес операцию на голеностопе

РИА Новости12:46

Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию

Спорт-Экспресс12:42

Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию

Sport24.ru12:46
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:13
Футбол

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:46
Футбол

«Атлетико» не сумел обыграть «Брюгге»

Бельгийский «Брюгге» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:0. Бельгийцы с первых минут пытались контролировать мяч, но испанцы быстро завладели мячом, хоть и не спешили рисковать и идти вперед.
Обновлено в 18:25
Футбол

Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ

Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
Обновлено в 18:16
Футбол

«Барселона» пять лет не проигрывает дома в Лиге чемпионов

"Барселона" сыграла вничью с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Как сообщает пресс-служба УЕФА, каталонцы повторили рекорд "Баварии" – 29 домашних матчей без поражений в Лиге чемпионов.
Обновлено в 17:42
Футбол

«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Кубка Европы

Петербургский "Зенит" уступил испанской "Валенсии" в матче девятого раунда регулярного сезона баскетбольного Кубка Европы.
Обновлено в 18:40
Футбол

Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»

Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено в 14:12
Футбол

Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено в 13:33
Футбол

«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро

«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол

Футболист «Спартака» Роман Зобнин признан «Джентльменом года»

Обновлено в 18:21
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:05
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено в 14:35
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено в 13:26
Футбол

Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено в 18:04
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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