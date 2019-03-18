Футбол

Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плечеСпорт-Экспресс 09:30

Сегодня в одной из московских клиник полузащитник #ЦСКА Астемир Гордюшенко, арендованный Тюменью, перенёс операцию в связи с травмой левого плеча.
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Игрок ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече

Советский спорт09:38

Гордюшенко перенёс операцию на плече

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Гордюшенко перенес операцию на плече

РИА Новости10:33

Игроку ЦСКА Гордюшенко прооперировали плечо

Sport24.ru10:04

Полузащитник ЦСКА перенес операцию на плече

Матч ТВ11:09

Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече

Спорт-Экспресс09:30

Хавбек ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече. Он в аренде в «Тюмени»

Sports.ru11:19
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В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека

Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
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Макаревич объяснил свои слова о Крыме

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Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

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Жирков извинился за конфликт с Глушенковым

Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков извинился за конфликт с игроком московского "Спартака" Максимом Глушенковым, который произошел во время матча 20-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
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Путин объявил о планах решить проблему водоснабжения Крыма

Президент РФ Владимир Путин отметил важность приоритетного решения проблем Крыма в области электрификации и транспорта.
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Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»

Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
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Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены санкций ЕС

Президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если Евросоюз отменит свои ограничительные меры.
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Apple представила новые iPad Air и iPad mini

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Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.
Обновлено в 10:50
Происшествия

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В 2016 году во время лодочного похода утонули 14 детей: в шторм перевернулись два каноэ, на которых плыли участники лагеря в сопровождении инструктора.
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СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
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Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище

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Обновлено в 08:46
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В Петербурге будут судить директора детдома, где 10 лет насиловали воспитанников

В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге будут судить директора детдома Наталью Федорову, где 10 лет насиловали воспитанников.
Обновлено в 11:25
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ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
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Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов

Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Вдову хоккеиста осудили как мошенницу

Вынесен приговор по делу о мошенничестве с элитным жильем Хорошевский райсуд Москвы приговорил к семи годам и шести месяцам заключения за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Анну Тюменеву — вдову известного советского хоккеиста, олимпийского чемпиона Виктора Тюменева.
Обновлено в 11:37
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Врач Юлии Началовой назвал смерть певицы случайностью

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Матч «Зенит» – ЦСКА назначен на 12 мая

"Зенит" в матче 28-го тура сыграет против ЦСКА, встреча пройдет 12 мая.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Прокуроры начали проверку после смерти ребенка с аутизмом в Москве

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Обновлено в 09:44
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Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов

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С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
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Суд отклонил иск депутатов о запрете использования реагентов в Москве

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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев прокомментировал размещение в Крыму дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
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Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА, выступающий на правах аренды за «Тюмень».
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