Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении в 2018 году.

Политика Политика Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.

Политика Политика США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Религия Религия Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Футбол Футбол Мадридский «Реал» впервые с 2004 года проиграл дома «Реалу Сосьедад» "Реал" проиграл клубу "Реал Сосьедад" на своем поле впервые с 23 мая 2004 года, в том матче "Реал Сосьедад" добился крупной победы - 4:1, в составе клуба из Сан-Себастьяна весь матч провел россиянин Валерий Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", а за мадридский клуб играл нынешний главный тренер "Реала" Сантьяго Солари.

Происшествия Происшествия Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли "Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Политика Политика В Совфеде прокомментировали новые данные об отравлении Скрипалей Согласно опубликованным сведениям, британский проект привлекал к своей работе специалистов по химоружию и контактировал с соседом Сергея Скрипаля Пабло Миллером.

Общество Общество Дачников обязали сообщать властям о перестройках Владельцев земельных участков обязали сообщать местным властям о своих строительных планах и передавать им техплан.

Политика Политика Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.

Общество Общество Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.

Футбол Футбол Футболиста Руни в декабре арестовали в США

Политика Политика Установлены все детали покушения на Скрипаля Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Общество Общество Замглавы ФСИН считает сравнение службы с ГУЛАГом некорректным Не стоит сравнивать современную Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с Главным управлением лагерей (ГУЛАГ) НКВД, считает заместитель директора службы Валерий Максименко.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды» Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Трамп заявил, что не обещал скорого вывода войск из Сирии Президент США Дональд Трамп вновь отказался сообщить сроки вывода американских войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода.

Политика Политика Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.

Происшествия Происшествия Землетрясение произошло в Аджарии

Политика Политика Томос об автокефалии «новой церкви» доставлен на Украину В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет, на борту которого находился томос автокефалии «новой церкви» Украины, сообщает украинское ТВ.

Происшествия Происшествия В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.

Происшествия Происшествия В Тюмени в батутном парке погибла девушка

Общество Общество Путин пообещал регулярно выделять деньги на паллиативную помощь Президент России Владимир Путин заявил, что с 2019 года из федерального бюджета будут регулярно выделять средства на оказание паллиативной помощи.

Политика Политика В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности Британские власти считают, что Служба внешней разведки (СВР) опаснее и профессиональнее Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба.

Общество Общество Япония ввела налог на выезд из страны для туристов Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов.

Армия и оружие Армия и оружие Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Происшествия Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал» «В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Происшествия Происшествия В Чувашии произошло убийство на подстанции скорой помощи