Футбол

Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении
Спорт-Экспресс
20:18

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении по итогам 2018 года. 19-летний игрок в борьбе за почетное звание опередил Яна Млакара ("Марибор"), Жана Целара ("Рома"), Адама Черина ("Домжале") и Деяна Петровича ("Алюминий").
Спорт-Экспресс20:18

Подробнее о событии

Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении

Спорт-Экспресс20:18

Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым игроком Словении в 2018 году

Sport24.ru14:01

Бийол — лучший молодой игрок Словении, Облак — лучший среди взрослых

Чемпионат15:08

Полузащитник ЦСКА Бийол стал лучшим молодым игроком в Словении

Sportbox.RU14:47

Полузащитник ЦСКА Бийол стал лучшим молодым игроком в Словении

Матч ТВ14:47

Хавбека ЦСКА признали лучшим молодым футболистом Словении

Евро-футбол.ру14:19

Полузащитник ЦСКА Бийол стал лучшим молодым игроком в Словении

Советский спорт15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Путешествия

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Япония с 7 января вводит новый налог в размере 1000 иен ($9,20) для покидающих страну самолетом или кораблем, пишет Nikkei Asian Review.
Обновлено в 19:00
Кино

Кристиан Бэйл завоевал «Золотой глобус»

Обновлено в 22:25
Шоу-бизнес

Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Израиль перехватил ракету со стороны сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету.
Обновлено в 21:41
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Обновлено в 08:44
Политика

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

В Черное море направляется большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry, говорится на странице командования шестого флота ВМС США в Facebook.
Обновлено в 08:33
Политика

В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии

Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
Обновлено в 20:04
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Космос

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже плана.
Обновлено в 19:39
Происшествия

Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ

Обновлено в 13:21
Происшествия

Пропавшие на Эльбрусе лыжники спасены

Двое лыжников, сбившихся с маршрута на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 3,5 тыс. м, спасены.
Обновлено в 18:40
Футбол

Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США

Агент экс-капитана сборной Англии и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Пол Стретфорд объяснил, какие обстоятельства привели к задержанию в декабре минувшего года футболиста в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.
Обновлено в 20:23
Происшествия

Шесть человек спасли из горящего дома на севере Москвы

На севере Москвы загорелся многоэтажный дом. О пожаре в здании на Кронштадтском бульваре в МЧС узнали в 3:40 по московскому времени.
Обновлено в 22:25
Происшествия

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Трамп заявил, что не обещал скорого вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

NI оценил новое российское САО «Лотос»

Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
Обновлено в 20:41
Политика

Немцы считают Россию и США самыми опасными странами мира

Немецкий исследовательский институт Forsa провел опрос, в ходе которого выяснилось, что жители Германии считают Россию и США самыми опасными странами для мировой безопасности.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
Политика

Абэ: Вопрос Курил нельзя решить, не спросив жителей

Вопрос о переходе принадлежности островов не может быть решен без их согласия.
Обновлено в 21:56
Происшествия

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress

Обновлено в 20:41
Политика

Путин пообещал регулярно выделять деньги на паллиативную помощь

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2019 года из федерального бюджета будут регулярно выделять средства на оказание паллиативной помощи.
Обновлено в 11:40
Политика

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено в 17:59
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Бронзовый призер Олимпийских Игр Наталья Непряева финишировала второй в общем зачете, став первой в истории российской лыжницей, занявшей место в тройке.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено в 19:47
Религия

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Обращаясь по случаю Рождества Христова ко всем верующим Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал посвятить этот праздник добрым делам.
Обновлено в 16:26
Спорт

Экс-глава WADA назвал критиков агентства толпой линчевателей

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд сравнил критиков агентства с толпой линчевателей.
Обновлено в 21:00
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Взорвавший эсминец «Коул» террорист ликвидирован

Террорист запрещенной в России экстремистской сети «Аль-Каида» Джамал аль-Бадауи, организовавший нападение на эсминец ВВС США «Коул» в 2000 году, был ликвидирован.
Обновлено в 22:32
Политика

В России появится система контроля качества бензина

В России могут внедрить новую систему качества бензина.
Обновлено в 06:12
ещё по теме
Яка Бийол
Словенский футболист
Slovenian football midfielder who plays for CSKA Moscow in the Russian Premier League.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Словения
Государство
Государство в Центральной Европе. Площадь территории - 20 236 км², население - 2 005 692 человек. Занимает 144-е место в мире по численности населения и 150-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное