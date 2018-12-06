Футбол

Ахметов признан лучшим молодым игроком премьер-лиги
Спорт-Экспресс
04:02

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лучшим молодым футболистом премьер-лиги, сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая вручает премию "Первая пятерка". Награда присуждается по результатам опроса 100 тренеров.
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