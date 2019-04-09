Происшествия
Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом видеРИА Новости 04:04
Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан в понедельник полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает газета The Sun. Покинув вечеринку, Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.
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Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Наука
Компьютерный анализ подтвердил единичность автора «Беовульфа»
«Беовульф» был создан ориентировочно в первой половине VIII века. Текст поэмы написан на древнеанглийском языке аллитерационным стихом.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В мэрии Сочи правоохранители провели выемку документов
В администрации Сочи сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Авто
Lexus подтвердил выпуск роскошного минивэна
Компания Lexus опубликовала второй тизер своей неизвестной модели, подтверждающий предположение о том, что новинка окажется минивэном.
Обновлено в 05:35
Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Театры
Актера Сухорукова выписали из больницы
Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Политика
Дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах
Утром во вторник, 9 апреля, Токаев объявил досрочные президентские выборы.
Обновлено в 05:20
Политика
Норвегия намерена сотрудничать с Россией в Арктическом регионе
Норвегия готова к продолжению сотрудничества с Россией и реализации общих интересов в Арктике, сообщила премьер-министр королевства Эрна Сульберг во вторник в ходе сессии в рамках V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Обновлено в 05:04
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что сейчас работает совместно с правительством США, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой
Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».
Обновлено в 03:15
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Экономика
МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi
ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Россиянам начнут выдавать генетические паспорта к 2025 году
В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании генетических паспортов для россиян.
Обновлено в 01:08
Политика
Президент Ирана назвал США лидерами мирового терроризма
Президент Ирана Хасан Рухани осудил такой шаг Вашингтон, объявив, что лидером мирового терроризма всегда были и остаются США.
Обновлено в 05:04
Общество
Не на что жить: половина россиян оказалась недовольна доходами
По итогам опроса РАНХиГС, половина россиян оказалась недовольна своими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Полицейские нашли мужчину, напавшего с ножом на петербуржца у метро
Правоохранители нашли предполагаемого нападавшего на 20-летнего петербуржца.
Обновлено в 04:45
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22