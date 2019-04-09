Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом видеРИА Новости 04:04

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан в понедельник полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает газета The Sun. Покинув вечеринку, Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.

Политика Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу.

Шоу-бизнес Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.

Экономика Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.

Происшествия Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.

Энергетика Украина начала закачку газа в ПХГ «Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

Шоу-бизнес Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.

Экономика Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".

Политика ФСБ задержала Пирожка из «Правого сектора» Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Московском регионе гражданина Украины по фамилии Пирожок, который, как утверждают российские силовики, является активным участником запрещенной России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).

Общество В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Экономика Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.

Транспорт Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.

Политика Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Шоу-бизнес Сын Хворостовского вырос копией отца В Instagram вдовы Дмитрия Хворостовского появилась фотография повзрослевшего сына покойного оперного певца – 15-летнего Максима Хворостовского.

Армия и оружие В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.

Транспорт В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.

Наука Пищевые добавки могут снизить иммунитет больных гриппом Пищевая добавка трет-бутилгидрохинон способна ослабить иммунитет у больных гриппом мышей.

Политика Норвегия предложила России сотрудничать в Баренцевом море Премьер Норвегии Эрна Сульберг призвала Россию совместно развивать пилотный план по сотрудничеству в Баренцевом море.

Политика ООН признала шельф Арктики территорией России ООН признала часть арктического шельфа территорией России, соответствующее решение приняла подкомиссия международной организации, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Авто В России начали выдавать новые автомобильные номера Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.

Наука Биологи выяснили, где находится главный «сборочный цех» вируса гриппа Португальские молекулярные биологи проследили за тем, что происходит с гриппом после его проникновения в клетки человека и выяснили, где находится главный "сборочный центр" новых вирусных частиц.

Политика США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕС Как отмечается в его заявлении, «Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно указывала, что субсидии Европейского союза на Aribus оказывали обратный эффект на Соединённые Штаты», поэтому ведомство с понедельника «начинает процесс» определения европейских продуктов, «на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не прекратит эти субсидии».