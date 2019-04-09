Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом видеРИА Новости 04:04

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан в понедельник полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает газета The Sun. Покинув вечеринку, Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.

Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом виде

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