Происшествия

Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом видеРИА Новости 04:04

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан в понедельник полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает газета The Sun. Покинув вечеринку, Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.
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Дринкуотер задержан за вождение в нетрезвом виде

Спорт-Экспресс04:51

Полузащитник «Челси» арестован за вождение в нетрезвом виде

Чемпионат02:41

Полузащитник «Челси» арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде

Матч ТВ03:49

Полузащитник «Челси» стал виновником ДТП в нетрезвом состоянии

Советский спорт02:53

Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом виде

Sport24.ru04:31

Полиция арестовала игрока «Челси»

Sport.ru03:44

Хавбека «Челси» Дринкуотера задержали после ДТП в нетрезвом виде

Sports.ru03:10
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Общество

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

Обновлено в 16:42
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Кино

Netflix задумал купить свой первый офлайн-кинотеатр

Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры о покупке Египетского театра в Голливуде у американской Синематеки.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам строгого режима

Обновлено в 14:54
Футбол

«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо

Обновлено в 12:51
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Наука

Угрожающие дозы ртути и мышьяка не сказались на здоровье акул

Тяжелые металлы, накапливающиеся в организме животных, значительно влияют на их здоровье.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Авто

Suzuki рассказала о новом Suzuki Jimny для России

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах

Обновлено в 14:10
Футбол

«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено в 16:54
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Авто

В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander

Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Общество

Умер философ и культуролог Вадим Межуев

Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Происшествия

СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране

Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено в 16:26
Космос

Уфолог обнаружил на снимках Марса древний саркофаг

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на новых снимках Марса древний саркофаг, который мог принадлежать внеземным цивилизациям.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие

В США принято решение продлить срок эксплуатации самолётов AV-8B Harrier II

Корпус морской пехоты США принял решение продлить летный ресурс самолетов AV-8B Harrier II, стоящих на вооружении КМП, до 2028 года.
Обновлено в 01:37
Авто

Toyota опубликовала первый тизер нового поколения Highlander

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Здоровье

Эксперт: определение реабилитационного потенциала ребенка позволит формировать персональный подход

Наличие отдельного детского порядка ни в коей мере не снижает доступность реабилитационной помощи взрослым, говорит эксперт.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв

Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.
Обновлено в 17:02
Кино

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино

Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта

Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Жэньминь жибао (Китай): военные игры между США и Россией приковали внимание всего мира (Жэньминь жибао)

В последнее время военные игры США и России набирают обороты на территории Европы, под влиянием споров о ДРСМД растет угроза военной конфронтации.
Обновлено в 17:46
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Политика

Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

В Золотом-5 в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом

«В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по улице Мира, 6, зафиксировано повреждение остекления жилого дома», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Политика

Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями

В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
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Дэнни Дринкуотер
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Челси». Выступал в сборной Англии.
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