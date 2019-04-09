Происшествия
Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом видеРИА Новости 04:04
Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан в понедельник полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает газета The Sun. Покинув вечеринку, Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.
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Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Кино
Netflix задумал купить свой первый офлайн-кинотеатр
Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры о покупке Египетского театра в Голливуде у американской Синематеки.
Обновлено в 16:40
Футбол
«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо
Обновлено в 12:51
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Наука
Угрожающие дозы ртути и мышьяка не сказались на здоровье акул
Тяжелые металлы, накапливающиеся в организме животных, значительно влияют на их здоровье.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Авто
Suzuki рассказала о новом Suzuki Jimny для России
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах
Обновлено в 14:10
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено в 16:54
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Авто
В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Общество
Умер философ и культуролог Вадим Межуев
Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Происшествия
СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране
Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено в 16:26
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Марса древний саркофаг
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на новых снимках Марса древний саркофаг, который мог принадлежать внеземным цивилизациям.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие
В США принято решение продлить срок эксплуатации самолётов AV-8B Harrier II
Корпус морской пехоты США принял решение продлить летный ресурс самолетов AV-8B Harrier II, стоящих на вооружении КМП, до 2028 года.
Обновлено в 01:37
Авто
Toyota опубликовала первый тизер нового поколения Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Эксперт: определение реабилитационного потенциала ребенка позволит формировать персональный подход
Наличие отдельного детского порядка ни в коей мере не снижает доступность реабилитационной помощи взрослым, говорит эксперт.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв
Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.
Обновлено в 17:02
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Жэньминь жибао (Китай): военные игры между США и Россией приковали внимание всего мира (Жэньминь жибао)
В последнее время военные игры США и России набирают обороты на территории Европы, под влиянием споров о ДРСМД растет угроза военной конфронтации.
Обновлено в 17:46
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Политика
Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
В Золотом-5 в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом
«В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по улице Мира, 6, зафиксировано повреждение остекления жилого дома», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Политика
Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями
В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20