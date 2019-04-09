Происшествия

Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом видеРИА Новости 04:04

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан в понедельник полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает газета The Sun. Покинув вечеринку, Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.
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Дринкуотер задержан за вождение в нетрезвом виде

Спорт-Экспресс04:51

Полиция арестовала игрока «Челси»

Sport.ru03:44

Полузащитник «Челси» арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде

Матч ТВ03:49

Полузащитник «Челси» стал виновником ДТП в нетрезвом состоянии

Советский спорт02:53

Полузащитник «Челси» арестован за вождение в нетрезвом виде

Чемпионат02:41

Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом виде

Sport24.ru04:31

Хавбека «Челси» Дринкуотера задержали после ДТП в нетрезвом виде

Sports.ru03:10
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Культура

В Мексике найдена считавшаяся утерянной запись выступления The Beatles

Обновлено в 13:39
Здоровье

10 вопросов про инклюзивное образование

По информации международной ассоциации Autism Speaks, в США за последний год количество детей с аутизмом увеличилось на 15%.
Обновлено в 06:05
Авто

LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года

Универсал повышенной проходимости Lada Granta с приставкой Cross поступит в дилерские центры марки летом 2019 года.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Умер племянник Нонны Мордюковой, претендовавший на наследство актрисы

Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта

Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле

Обновлено вчера в 07:22
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Кокорина и Мамаева привезли на заседание суда

Во вторник, 9 апреля, в Москве начался суд по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Космос

Европейские астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах

Обновлено в 14:10
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Авто

Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»

Обновлено в 16:08
Здоровье

Около 450 жителей Чувашии смогут ежегодно проходить лечение в новом гериатрическом центре

Еще 34 будут открыты в разных точках Чувашии до конца 2019 года.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

По стопам мамы: 14-летняя дочь Моники Беллуччи стала моделью

Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
Обновлено в 04:37
Экономика

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено в 16:23
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Политика

Чайка представил доклад о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Генпрокурор Юрий Чайка представил доклад о состоянии законности и правопорядка в 2018 году.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика

Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:06
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
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Дэнни Дринкуотер
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Челси». Выступал в сборной Англии.
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