Происшествия
Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом видеРИА Новости 04:04
Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан в понедельник полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает газета The Sun. Покинув вечеринку, Дринкуотер на своем Range Rover врезался в автомобиль Skoda.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев доставлены в суд
Обновлено в 05:29
Политика
Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов
Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня
Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Ирина Шейк похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини
Модель поделилась в Инстаграме эффектным пляжным снимком: Шейк сфотографировалась в бикини с узнаваемым принтом Burberry.
Обновлено в 12:15
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Космос
Мурманчане могут выбрать имя для «безымянной» карликовой планеты
Пользователи интернета могут проголосовать за имя для плутоида 2007 OR10, крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы.
Обновлено в 12:59
Общество
В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет
Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания
Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания.
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Политика
Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в чемпионате КХЛ
"Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги", – приводит слова президента страны РИА Новости.
Обновлено в 09:11
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
Спорт
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено в 10:32
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Осужден участник нападения на Буденновск
Обновлено в 10:35
Транспорт
Стали известны сроки открытия всей платной трассы Москва–Петербург
Расчетный скоростной режим на магистрали будет достигать 150 км / ч. 5 марта стало известно, что проезд по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям легковых автомобилей в 2 тыс. рублей.
Обновлено в 12:38
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье
Установлены виды рака, которые чаще всего диагностируются у россиян
В России выросли показатели диагностируемого у населения рака. Специалисты подсчитали, какие его виды выявляются медиками чаще всего.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03