Футбол
Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в ДортмундеМатч ТВ 04:58
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Сообщается, что немецкий клуб намерен в ближайшее время приступить к переговорам с руководством лондонского клуба.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика
ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая
В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
Обновлено в 12:41
Финансы
Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата
Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте министерства.
Обновлено в 11:51
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Пропавшую в октябре Лину Сторожеву нашли мертвой на козырьке подъезда
Днем рабочие чистили снег с козырька подъезда, они и обнаружили тело. Напомним, Лина Сторожева пропала 14 октября.
Обновлено в 12:42
Политика
«Эйр Астана» сохранит название после переименования столицы Казахстана
Международный бренд "Астана" будет сохранен, авиакомпания "Эйр Астана" не сменит название после переименования столицы Казахстана, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Обновлено в 07:34
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие наушники
Обновлено в 10:27
Политика
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Политика
Врио главы Калмыкии стал кикбоксер Бату Хасиков
Обновлено вчера в 07:08
Политика
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:21
Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Спорт
Энберт: цели остаются прежними — стать лучшими в мире, мы можем это
Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, прокомментировал прогресс в катании, который позволил им стать третьими на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Футбол
Рэшфорд вернулся в расположение «МЮ» из сборной Англии из-за травмы
21-летний футболист из-за повреждения покинул расположение сборной Англии и вернулся в «МЮ».
Обновлено в 13:18
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Политика
Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03