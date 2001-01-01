Футбол

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в ДортмундеМатч ТВ 04:58

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Сообщается, что немецкий клуб намерен в ближайшее время приступить к переговорам с руководством лондонского клуба.
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Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Дортмунде

Sportbox.RU04:58
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Политика

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Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
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Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
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Происшествия

Пропавшую в октябре Лину Сторожеву нашли мертвой на козырьке подъезда

Днем рабочие чистили снег с козырька подъезда, они и обнаружили тело. Напомним, Лина Сторожева пропала 14 октября.
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«Эйр Астана» сохранит название после переименования столицы Казахстана

Международный бренд "Астана" будет сохранен, авиакомпания "Эйр Астана" не сменит название после переименования столицы Казахстана, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
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Обновлено в 13:23
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ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
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Врио главы Калмыкии стал кикбоксер Бату Хасиков

Обновлено вчера в 07:08
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В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
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Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020

В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
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Обновлено в 04:48
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Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки

Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
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21-летний футболист из-за повреждения покинул расположение сборной Англии и вернулся в «МЮ».
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«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
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ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
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Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
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Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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