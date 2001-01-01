Футбол

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в ДортмундеМатч ТВ 04:58

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Сообщается, что немецкий клуб намерен в ближайшее время приступить к переговорам с руководством лондонского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Боруссия» готова продать Санчо за 100 млн евро

Евро-футбол.ру12:55

«Боруссия» Д интересуется Хадсоном-Одои

Sports.ru00:11

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Дортмунде

Матч ТВ04:58

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Хадсона-Одои

Чемпионат03:32

«Боруссия» не собирается продавать Санчо за сумму менее чем 100 млн фунтов

Soccer.ru04:15

Молодая звезда «Челси» привлекла внимание «Боруссии»

Sport.ru05:14

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Дортмунде

Sportbox.RU04:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Обновлено в 09:46
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Спорт

Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию

Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Спорт

Касперович рассказал о примирении Логинова и Фуркада

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о взаимоотношениях спортсмена с пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом.
Обновлено в 13:41
Культура

Пескова заметили в компании Джона Траволты

Обновлено вчера в 16:22
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Обновлено в 15:18
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Происшествия

ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX

Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Глава Оренбургской области уходит в отставку

Обновлено в 03:48
Экономика

Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты

Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский: с Россией придётся вести переговоры по Донбассу

Владимир Зеленский – шоумен и кандидат в президенты Украины – заявил, что если он станет главой государства, то не исключает проведения двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 15:04
Футбол

Хедира допущен к тренировкам после операции на сердце

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира прошел все необходимые тесты после операции на сердце.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Кировске торопившийся на свидание кот застрял головой в проеме окна

Обновлено в 13:52
Политика

Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Экономика

Wintershall DEA погасит обязательства перед акционерами

Председатель правления крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Марио Мерен в четверг, 21 марта, сообщил о заключении контракта с банковским консорциумом на шесть миллиардов евро для финансирования создающейся компании Wintershall DEA.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Эрмитаж закрыли для посетителей из-за сообщения о минировании

Государственный Эрмитаж в четверг сообщает, что в первой половине дня закрыт для посетителей из-за сообщений о "минировании".
Обновлено в 04:29
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты

Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.
Обновлено в 14:00
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Футбол

Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)

В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
Обновлено в 14:40
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное