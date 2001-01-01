Футбол
Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в ДортмундеМатч ТВ 04:58
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Сообщается, что немецкий клуб намерен в ближайшее время приступить к переговорам с руководством лондонского клуба.
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Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
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МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
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Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию
Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
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Обновлено в 15:06
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
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Спорт
Касперович рассказал о примирении Логинова и Фуркада
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о взаимоотношениях спортсмена с пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом.
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Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
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Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
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Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
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Политика
Зеленский: с Россией придётся вести переговоры по Донбассу
Владимир Зеленский – шоумен и кандидат в президенты Украины – заявил, что если он станет главой государства, то не исключает проведения двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 15:04
Футбол
Хедира допущен к тренировкам после операции на сердце
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира прошел все необходимые тесты после операции на сердце.
Обновлено в 14:09
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Экономика
Wintershall DEA погасит обязательства перед акционерами
Председатель правления крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Марио Мерен в четверг, 21 марта, сообщил о заключении контракта с банковским консорциумом на шесть миллиардов евро для финансирования создающейся компании Wintershall DEA.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Эрмитаж закрыли для посетителей из-за сообщения о минировании
Государственный Эрмитаж в четверг сообщает, что в первой половине дня закрыт для посетителей из-за сообщений о "минировании".
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Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты
Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.
Обновлено в 14:00
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
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Футбол
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В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
Обновлено в 14:40
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
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Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23