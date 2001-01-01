Футбол

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в ДортмундеМатч ТВ 04:58

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Сообщается, что немецкий клуб намерен в ближайшее время приступить к переговорам с руководством лондонского клуба.
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«Боруссия» Д интересуется Хадсоном-Одои

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Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Хадсона-Одои

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Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Дортмунде

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Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Дортмунде

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«Боруссия» поборется за полузащитника «Челси»

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Футбол

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Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
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Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
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Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
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Умер заслуженный артист России Петр Зайченко

Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
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Toyota Corolla и RAV4 превратят в новые модели Suzuki

Компания Suzuki получит от Toyota ее гибридные силовые установки, а также будет продавать в Европе новые электрические модели, разработанные на платформах кроссовера RAV4 и универсала Corolla Touring Sports.
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«Ман Сити» хочет продлить контракты с Сане и Зинченко

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Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
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Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
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Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
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Российский рынок акций в четверг подрос на новостях от ФРС США

Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам после решения Федрезерва США несколько смягчить монетарную политику, что подогрело спрос на рисковые активы; лидировали в росте бумаги "Мечела" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях.
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В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
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Уровень криминала среди контрактников в армии удивил прокуратуру

Главная военная прокуратура обеспокоена высоким уровнем правонарушений среди рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
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На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
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Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

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Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

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Медведев вручил премии правительства в области культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
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Армия и оружие

Свыше 2 тыс. военных ЦВО поднято по тревоге в Самарской области

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Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
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Абэ планирует посетить с визитом США в конце апреля

Как утверждают сразу несколько японских СМИ, глава кабмина Страны восходящего солнца Синдзо Абэ может посетить с визитом Соединенные Штаты и провести переговоры с хозяином Белого дома Дональдом Трампом в конце следующего месяца.
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Армия и оружие

Названа дата первого полета ИЛ-112В с воронежского авиазавода

Первый полет военного транспортника ИЛ-112В, который собрали на авиационном заводе Воронеже, пройдет в конце марта или начале апреля.
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«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании

Как говорится в сообщении «Газпрома», «15 марта 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа».
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«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
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Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
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Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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