Футбол

Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы
Газета.Ru
09:34

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает "Советский спорт". Как передает пресс-служба каталонского клуба, у хавбека был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
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