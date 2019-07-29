Напомним, летом 2018 года Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо». Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

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