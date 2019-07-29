Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»REGNUM 08:56
Напомним, летом 2018 года Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо». Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в дортмундскую «Боруссию».
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Политика
Литовские власти решили восстановить доступ к сайту «Sputnik Литва»
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва».
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Навального выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55
Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом
Московский «Спартак» отправил запрос в генеральную прокуратуру по поводу инцидента с избиением фанатов команды ростовским ОМОНом после выездного матча 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 11:02
Транспорт
Электрички между Москвой и Одинцово планируют отправлять каждые 3,5 минуты после 1 августа
Электрички между Москвой и Одинцово планируют отправлять каждые 3,5 минуты после 1 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:05
Политика
Помпео прокомментировал акции протеста в России
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мост
Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Кабмин ФРГ пока не видит возможности на спасение ДРСМД
Германия хотела бы видеть со стороны России усилия по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого изначально в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено в 07:11
Экономика
Суд арестовал имущество экс-руководителей Маст-банка на 13 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество и деньги трех бывших председателей правления признанного банкротом московского Маст-банка на общую сумму 13,1 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады
Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
ВСУ опровергли бунт морпехов в ДНР
Обновлено в 01:53