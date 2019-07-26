Полузащитник «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Боруссию»

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