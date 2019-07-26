Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Боруссию»REGNUM 00:17
Полузащитник «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».
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Игрок «Барселоны» Малком может перейти в дортмундскую «Боруссию» за 42 млн евро
Sport24.ruвчера в 18:21
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Creoqode Lyra — портативная консоль, опоздавшая к лету
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Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
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Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод с Татьяной Морозовой
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Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица
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Обновлено в 04:34
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
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Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
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Происшествия
Неизвестные с ножами напали на футболистов «Арсенала»
Вооруженные ножами злоумышленники напали на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина»
Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Ученые рассказали об опасности аспирина
Родионов заметил, что аспирин незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но опасность желудочно-кишечного кровотечения при этом возрастает в несколько раз.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
В России могут подорожать сладости
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Обновлено в 01:42
Происшествия
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей
Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 05:21
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
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Экономика
Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше
Обновлено в 05:53
Политика
Механик с российского танкера рассказал о действиях СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые накануне задержали российский танкер в порту Измаил, вели себя с экипажем корректно и не применяли силу.
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Гаджеты
Изъята партия поддельных смартфонов Huawei
Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
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Технологии
Сбербанк персонализировал меню банкоматов
Уточнено, что теперь банкоматы персонализированы, благодаря чему клиент, который будет работать с тем или иным банкоматом, сможет воспользоваться услугами, за которыми обращается чаще всего.
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Музыка
Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара»
Со своей прогремевшей песней Басков и Киркоров приехали на фестиваль «Жара» в Баку.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Хабаровском крае после инцидента с дракой задержана директор лагеря
В Хабаровском крае задержана директор детского лагеря, в котором ребёнок в ходе драки получил травмы.
Обновлено в 07:52
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23