Футбол
Полузащитник «Барселоны»: «Будем рады, если Неймар вернется»
Полузащитник «Барселоны»: «Будем рады, если Неймар вернется»Матч ТВ03:18
Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
Матч ТВ03:18
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Футбол
Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире
Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол
Головин приступил к тренировкам в общей группе «Монако»
Российский футболист "Монако" Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 05:41
Футбол
Футбольный матч между «Ахматом» и «Енисеем» пройдет в Красноярске
Российский футбольный союз разрешил «Енисею» провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с «Ахматом» из Грозного в крытом манеже Красноярска.
Обновлено в 05:43
Футбол
Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»
Летом 2018 года Перес определил бразильца как главную трансферную цель сливочных, однако переход не состоялся из-за нежелания руководства парижан.
Обновлено в 05:17
Футбол
Насри тренируется с «Вест Хэмом»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом».
Обновлено в 05:33
Футбол
Для болельщиков Евро-2020 введут безвизовый въезд в РФ
Иностранные зрители матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года смогут приехать в Россию без виз.
Обновлено в 05:43
Футбол
Дрогба: «Моуринью с „Манчестер Сити“ выиграл бы АПЛ два или три раза»
Экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба считает, что Жозе Моуринью мог бы несколько раз выиграть АПЛ, если бы сейчас возглавлял "Манчестер Сити".
Обновлено в 05:38
Футбол
«Милан» рассматривает подписание Влашича
Трансферная стоимость Влашича оценивается в 12 миллионов евро. Также сообщалось, что хорвата рассматривает «Интер».
Обновлено в 04:59
Футбол
Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных.
Обновлено в 04:40
Футбол
«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 80 млн за де Йонга
Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру во Франции, сообщает Marca.
Обновлено в 04:01
Футбол
Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме
Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 05:06
Футбол
Клубы Бундеслиги выступили против матчей в понедельник
Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей первенства страны по понедельникам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:43
Футбол
Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть другого Полоза, более подвижного»
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на открытой тренировке клуба рассказал, как проходит подготовка к матчу с махачкалинским "Анжи".
Обновлено в 05:30
Футбол
Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю
Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол
Ибрагимович: «В МЮ я почувствовал себя Бенджамином Баттоном»
Обновлено в 05:00