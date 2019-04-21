Футбол
Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубовСоветский спорт 04:29
Как сообщает The Telegraph, Ливерпуль, Бавария, Манчестер Сити, Арсенал и Манчестер Юнайтед интересуются полузащитником Аякса Хакимом Зиешем. Отмечается, что 26-летний футболист уже летом может покинуть Аякс, с которым у него контракт до 2021 года.
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