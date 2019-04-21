Футбол
Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубовСоветский спорт 04:29
Как сообщает The Telegraph, Ливерпуль, Бавария, Манчестер Сити, Арсенал и Манчестер Юнайтед интересуются полузащитником Аякса Хакимом Зиешем. Отмечается, что 26-летний футболист уже летом может покинуть Аякс, с которым у него контракт до 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Происшествия
МИД: россияне не пострадали при взрывах на Шри-Ланке
МИД России выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в этот трагический день, добавила Захарова.
Обновлено в 03:33
Политика
Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей
Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны.
Обновлено в 01:00
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова: «Сама я бы вряд ли решилась на вторую беременность»
Обновлено в 04:00
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Россия приняла на вооружение первые ракетные комплексы «Авангард» с начала года
Обновлено вчера в 21:45
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
«Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином»
Обновлено в 03:07
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Александр Гобозов перестал видеться с сыном
Обновлено в 03:18
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
МЧС предупредило забайкальцев о ветреной погоде
Ветреная погода сохранится на территории Забайкальского края 22-23 апреля.
Обновлено в 03:42
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Политика
Одобрение президента Макрона находится на рекордно низком уровне
Уровень одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона опустился до рекордно низкого уровня за все время его пребывания на посту и составил всего 27%.
Обновлено в 04:32
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено вчера в 10:57
Единоборства
Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков»
Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова
Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30