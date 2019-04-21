Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубовСоветский спорт 04:29

Как сообщает The Telegraph, Ливерпуль, Бавария, Манчестер Сити, Арсенал и Манчестер Юнайтед интересуются полузащитником Аякса Хакимом Зиешем. Отмечается, что 26-летний футболист уже летом может покинуть Аякс, с которым у него контракт до 2021 года.

Происшествия МИД: россияне не пострадали при взрывах на Шри-Ланке МИД России выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в этот трагический день, добавила Захарова.

Политика Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».

Здоровье Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.

Происшествия Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.

Политика На Украине начался второй тур президентских выборов В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны.

Спорт Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.

Политика Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Общество Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".

Политика Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов «Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Космос Маск пообщался с подписчиками по-русски Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.

Энергетика Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Общество МЧС предупредило забайкальцев о ветреной погоде Ветреная погода сохранится на территории Забайкальского края 22-23 апреля.

Спорт Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.

Гаджеты Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.

Политика Одобрение президента Макрона находится на рекордно низком уровне Уровень одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона опустился до рекордно низкого уровня за все время его пребывания на посту и составил всего 27%.

Единоборства Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.

Единоборства Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков» Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.