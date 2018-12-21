Футбол

Полузащитник «Астаны» Маевский может вернуться в Россию
Sport24.ru
02:58

Полузащитник «Астаны» Иван Маевский может вернуться в российский чемпионат. Как сообщают Vesti.kz, 30-летний футболист интересен клубам Премьер-лиги, но их названия неизвестны.
Sport24.ru02:58

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Маевский может перейти в один из клубов РПЛ

Чемпионат02:28

Маевский может вернуться в Россию

Спорт-Экспресс02:10

Игрок сборной Белоруссии может вернуться в РПЛ

Матч ТВ01:54

Игрок сборной Белоруссии может вернуться в РПЛ

Sportbox.RU01:54

Полузащитник «Астаны» Маевский может вернуться в Россию

Sport24.ru02:58

Хавбек «Астаны» Маевский интересен клубам РПЛ

Бомбардир.рувчера в 22:45

Хавбек «Астаны» Маевский интересен клубам РПЛ

Sports.ruвчера в 19:27
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Футбол

Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет

Обновлено в 07:13
Футбол

ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек

309,7 миллиона зрителей следили за турниром на цифровых платформах, в общественных местах, в барах и ресторанах, увеличив общую аудиторию на 9,5%. Финал ЧМ вживую посмотрели 1,12 миллиарда человек по всему миру.
Обновлено в 04:15
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«Спартак» и ЦСКА интересуются Габбьядини

Сообщается, что 27-летним итальянцем интересуются ЦСКА и «Спартак». На футболиста также претендуют "Болонья" и "Фиорентина".
Обновлено в 00:23
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Полузащитник «Реала» Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит ближайшие три недели из-за травмы.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Атакующий полузащитник и нападающий испанского футбольного клуба "Севильи" Квинси Промес был задержан полицией города Марбелья за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 02:19
Футбол

Глава УЕФА Чеферин оценил вклад Мутко в развитие российского футбола

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал вклад Виталия Мутко в развитие футбола в России после того, как он в среду, 19 декабря, ушел с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 06:18
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Новичок «Спартака» заявил, что без раздумий согласился на переход

Новичок "Спартака" бразильский защитник Айртон Лукас заявил, что без раздумий согласился на переход в московский футбольный клуб.
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Форварду был предоставлен досрочный отпуск из-за проблем с мышцами.
Обновлено в 01:50
Футбол

Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Обновлено в 02:50
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в МЮ

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что долго не раздумывал перед переходом в клуб.
Обновлено в 06:42
Футбол

Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале

В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
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Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

Видаль: «Был раздражен, когда не играл в „Барселоне“»

Футболисты всегда хотят играть и быть важной частью команды. Я пришел, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы.
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«Челси» возобновил интерес к Игуаину

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Белорусский футболист, полузащитник клуба «Астана» и национальной сборной Белоруссии.
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Анжи
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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