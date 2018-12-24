Футбол

Полузащитник «Арсенала» Мхитарян сломал ногу
Газета.Ru
09:58

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит шесть недель из-за перелома ноги, сообщает "Советский спорт". Как передает The Independent, хавбек повредил плюсневую кость правой ноги в матче Кубка английской лиги с лондонским "Тоттенхэмом" (0:2).
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Армянский футболист
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