Футбол
Полузащитник «Анжи» Закиров перешел в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 10:24
Центральный полузащитник «Анжи» Камиль Закиров на правах свободного агента присоединился к «Рубину», подписав с ним контракт на четыре года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана. 20-летний Закиров в минувшем сезоне РПЛ сыграл за «Анжи» 13 матчей и забил 1 мяч.
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Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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Политика
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Строительство судов «Ленинец», «Командор» и «Ударник» не может быть закончено, так как норвежские партнеры завода из-за санкций отказались от выполнения ряда своих обязательств.
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Футбол
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
Обновлено в 18:05
Происшествия
Один человек погиб при взрыве кондиционера в больнице в Анталье
Один человек погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва кондиционера в одной из частных клиник турецкой Антальи.
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Авто
Опубликовали рендер обновлённого BMW 2-Series Coupe
Дизайнеры из ателье «X-TOMI DESIGN» представили рендерное изображение модели BMW 2-Series Coupe нового поколения.
Обновлено в 03:09
Общество
Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое
Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
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Футбол
Мамаев назвал происходящие в суде позором
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Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
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Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
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Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
Обновлено в 10:46
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
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Путешествия
Специалист рассказал, чем могут быть опасны пятизвездочные отели
Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, как не привезти этих существ из гостиницы домой, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Обновлено в 08:37
Футбол
Тотти может покинуть «Рому» после 30 лет в клубе
Технический директор «Ромы» Франческо Тотти может покинуть клуб.
Обновлено в 11:54
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41